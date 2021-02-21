Россия и Казахстан обсуждают поставки самолетов SSJ-100 и MC-21

Москва, 21 февраля. Российская сторона ведет переговоры с Казахстаном о поставках самолетов SSJ-100 и MC-21. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, Россия пока не планирует «агрессивно выходить на внешние рынки» с экспортом самолетов. Однако, как отметил министр, такая работа уже ведется. Глава Минпромторга уточнил, что в первую очередь будут рассматриваться поставки самолетов на рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мантуров также рассказал о появлении новой бизнес-версии SSJ-100 во второй половине 2021 года. По мнению министра, покупателей у самолета будет много, потому что цена и качество «очень конкурентные».

Федеральное агентство новостей ранее сообщило о начале переобучения пилотов авиакомпании «Россия» для управления самолетами Sukhoi Super Jet. Ранее на этих самолетах летали пилоты «Аэрофлота», которые были переведены в «Россию».