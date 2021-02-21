Вакцина BioNTech и Pfizer почти на 90% предотвращает передачу коронавируса

Москва, 21 февраля. Препарат от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу инфекции.

Об этом свидетельствуют данные исследования. Речь идет о вакцине от коронавируса BNT162b2, разработанной американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Она получила широкое распространение в Соединенных Штатах и ряде стран Европейского союза. Вакцинация препаратом BNT162b2 подразумевает введение двух инъекций.

Эффективность российской вакцины от коронавируса выше, чем у препарата BioNTech и Pfizer. У «Спутника V» такой показатель составляет 91%. Об этом говорится в материале авторитетного британского издания The Lancet.