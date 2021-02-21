Первую тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19 зарегистрировали в РФ

Москва, 21 февраля. Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса из Великобритании, сообщили на сайте ведомства.

Новый тест позволит выявить обе мутации, которые вызывают «британский» штамм коронавируса. Российская тест-система показала высокую эффективность и достоверность результатов, следует из сообщения Росздравнадзора.

Британские врачи выявили новый штамм коронавируса осенью 2020 года. Мутация сделала заболевание на 70% заразнее уже известных разновидностей заболевания. Многие страны мира закрыли границы с Великобританией, чтобы защитить граждан от возможного заражения.