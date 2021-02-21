Собираемость взносов за капремонт в Дагестане выросла на девять процентов

Махачкала, 21 февраля. Уровень собираемости взносов за капремонт в Дагестане за год вырос до 72%. Это позволит в 2021 году отремонтировать вдвое больше многоквартирных домов, чем было запланировано ранее.

По словам заместителя руководителя республиканского фонда капремонта Салама Гасайниева, собираемость взносов в 2020 году удалось увеличить на девять процентов. С учетом средств, выделяемых из регионального бюджета, в наступившем году организация планирует провести ремонтные работы в 150 домах.

«По плану у нас был предусмотрен ремонт в 78 многоквартирных домах. Однако в 2020 году уровень собираемости взносов увеличился до 72% с 63% в 2019 году, плюс еще на 2021 год предусмотрены средства государственной поддержки. С учетом этого, мы сейчас вносим изменения в краткосрочный план и доводим количество ремонтируемых домов до 150», — рассказал журналистам Гасайниев.

Он уточнил, что фонд сосредоточится на ремонте кровли зданий и замене в них лифтов. Всего в течение года на эти и другие цели в Дагестане будет направлено около 800 миллионов рублей.

«Общая сумма составит порядка 800 миллионов рублей. Основное внимание уделим замене лифтового оборудования – 118 лифтов планируем заменить в текущем году. Также будет произведен ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем и всего, что касается общего имущества», — заявил представитель фонда капремонта.

По данным Минстроя Дагестана, в 2020 году в республике капитально были отремонтированы 132 многоквартирных дома и заменены 122 лифта. Общая сумма проведенных работ составила почти 600 миллионов рублей.

Система капремонта многоквартирных домов действует в России с 2014 года. Она предполагает формирование фонда, за счет которого впоследствии будут производиться ремонтные работы. Фонд пополняется за счет взносов собственников квартир, также законом может быть предусмотрена государственная и муниципальная поддержка. Обязанность по уплате взносов на капремонт лежит на всех собственниках помещений в доме.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана в 2021 году выделят на капитальный ремонт многоквартирных домов 174 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на замену старых лифтов.