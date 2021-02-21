Москвичей приглашают отметить День экскурсовода на ВДНХ 21 февраля

Москва, 21 февраля. Тематические мероприятия подготовили на ВДНХ в День экскурсовода, 21 февраля. Москвичи смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии и другие мероприятия.

Организаторы приглашают всех желающих побывать в Музее ВДНХ, центрах «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариум». Тур по территории ВДНХ начнется в 15:30, гостей будут ждать возле инфоцентра в левом крыле арки главного входа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятия в День экскурсовода будут посвящены истории страны, славянской письменности и космонавтике. На экскурсии в центре «Космонавтика и авиация» посетителей ждет встреча с популяризатором космонавтики Виталием Егоровым. Для участия во всех мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

На ВДНХ пройдет выставка, посвященная космическим достижениям СССР. Она подготовлена на основании документов Мемориального музея, сообщила Сергунина. Экспозиция будет состоять из трех разделов, связанных с космической тематикой.