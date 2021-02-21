Принадлежащие компании Илона Маска биткоины подорожали на 1 млрд долларов

Москва, 21 февраля. Биткоины, купленные недавно компанией Tesla, основанной Илоном Маском, на 1,5 млрд долларов подорожали на 1 млрд долларов, следует из данных Bitcointreasuries.

Всего в собственности производителя электромобилей находится 48 тысяч виртуальных монет, стоимость которых составляет 2,58 млрд долларов. Из расчетов следует, что если бы компания реализовала всю свою криптовалюту, то получила бы прибыль в 1,08 млрд долларов. Для сравнения, в 2020 году Tesla продала электромобилей на 721 млн рублей.

Накануне стоимость биткоина вновь установила исторический максимум, преодолев психологическую отметку в 57 тысяч долларов. Капитализация криптовалюты уже превысила 1 трлн долларов, и за один день возросла на 64 млрд долларов.

Tesla ранее уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении приобрести биткоины на сумму 1,5 млрд рублей. После этого стоимость электронного актива выросла на 23%. Однако сам Илон Маск признал, что инвестиции в биткоин были для компании безрассудными.