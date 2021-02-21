Марина Зудина удивила фанатов дерзким образом рок-дивы

Москва, 21 февраля. Актриса Марина Зудина поэкспериментировала над своим женственным и утонченным образом, к которому привыкли ее фанаты. Знаменитость предстала в образе дерзкой рокерши.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий с новой фотосессии. Она выбрала стиль гранж — на ней серая футболка и оверсайз пиджак. Образ 55-летняя актриса разбавила главными атрибутами рок-звезд — макияжем в стиле смоки айс и потрепанной прической.

Поклонники с трудом узнали в помолодевшей вдове Олега Табакова Зудину. Впрочем, по мнению многих интернет-пользователей, новый образ ей очень идет.

«Мне почему-то кажется, что они очень точно передают ваш характер — и свежесть взгляда, и силу характера, красоту, стойкость, женственность, но в то же время дерзость! В хорошем смысле, конечно!»; «Марина, обожаю вас, красавица!» «Не узнать»; «Вы здесь похожи на тинейджера!» — пишут фолловеры в комментариях под снимками.

Актриса регулярно делится с поклонниками кадрами из жизни. Недавно знаменитость показала себя без макияжа, чем очень удивила свою аудиторию.