Еще 12 742 человека заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 21 февраля. Российские медики продолжают оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией и бороться с ее распространением по стране.

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в 85 регионах России было выявлено 12 742 новых случая коронавируса. При этом 10,8% не имели клинических проявлений болезни.

«Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.