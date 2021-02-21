Латвийские ТЦ объявили протест правительству

Рига, 21 февраля. Действия властей Латвии в отношении предпринимателей из отрасли недвижимости стали причиной протеста, говорится в заявлении Альянса развития недвижимого имущества (NIAA).

Большая часть торговых предприятий остановила работу из-за пандемии. Арендодатели идут на встречу арендаторам и предоставляют скидки, которые нередко достигают 100%. Однако торговые центры вынуждены выполнять обязательства перед банками и платить налог на недвижимость.

Как отмечает альянс, несмотря на введенные в Латвии ограничения, поддержка для покрытия арендной платы все еще не введена. В таких условиях торговые центры больше не могут продолжать работу.

Торговые центры, в числе которых Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Galerija Centrs и Galleria Riga, объявили об акции «белых флагов». В течение недели у зданий ТЦ в Риге и по всей стране будут вывешены белые флаги.

Руководство Латвийской железной дороги из-за нужды в дополнительном финансировании вынуждено продать часть имущества по низкой цене. Железнодорожная сфера республики оказалась в сложном положении после утраты транзита грузов из России.