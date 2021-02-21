Опубликован список китайских аналогов Highlander и Palisade

Москва, 21 февраля. Кроссоверы от китайских марок GAC, Exeed, Chery, Jetour и Geely могут составить конкуренцию таким популярным моделям в сегменте SUV, как Toyota Highlander и Hyundai Palisade.

Семиместный GAC GS8 может похвастаться брутальной внешностью, 190-сильной современной силовой установкой и всеми необходимыми опциями комфорта. При этом его стоимость начинается от 2,098 млн рублей, тогда как Highlander и Palisade обходятся в 3,861 млн и 3,349 млн рублей соответственно, сообщило издание «Авто.ру».

К концу 2021 года в Россию привезут Exeed VX, большой кроссовер суббренда Chery, который в России называется Cheryexeed. Авто с 254-сильным двигателем будет стоить порядка 2,6 млн рублей. Еще одна достойная модель — Chery Tiggo 8 Pro с мотором мощностью 197 л.с. Автомобиль поступит в продажу через месяц и, судя по всему, будет весьма доступен.

Еще один суббренд Chery — Jetour — выпускает кроссовер Х95 Pro. Технически это тот же самый Tiggo 8 Pro, но с яркой внешностью и богатым оснащением. Стоимость авто начинается от 1,7 млн рублей. Также добраться до России в течение года может Geely KX11 с двигателем на 218 или 238 л.с. Кроме того, в список вошли Changan CS95, Geely Hao Yue, FAW Bestune T99 и Hongqi HS7.

Автоэксперты ранее рассказали россиянам, можно ли доверять китайским производителям автомобилей, которые постепенно сдвигают с пьедестала бренды из Кореи.