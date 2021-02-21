Использование банкоматов резко сократилось в России

Москва, 21 февраля. Жители России в прошлом году стали реже пользоваться банкоматами, однако сумма одной операции существенно увеличилась, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Аналитики банка изучили обезличенную статистику по суммам, количеству и средним чекам банкоматов в 2020 году. Полученный результат специалисты сравнили с предыдущим годом.

По данным финансовой организации, в 2020 году операции на пополнение счета сократились на 37%, на получение средств — на 36%. При этом средний чек одной операции вырос. В 2020 году средняя сумма одной операции по внесению средств выросла почти на 8% и составила 9404 рубля. Чек одной операции по снятию наличных увеличился на 15%, до 23 198 рублей.

Доля операций по пополнению счета составила 79%, а запросов на получение средств — 21%. Соотношение по суммам в прошлом году составило 60% на 40% соответственно. Аналитики объясняют тенденцию массовым переходом на безналичные операции. Как они отмечают, держатели карт в основном пользуются банкоматами для пополнения счета.

Центробанк РФ ранее сообщил о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка и просят снять деньги с банкомата, чтобы перевести их на счет другого банка.