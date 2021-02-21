Врачи оценили состояние избитой сверстниками девочки из интерната на Сахалине

Южно-Сахалинск, 21 февраля. Подросток был обнаружен местной жительницей на улице без обуви и с видимыми телесными повреждениями. Женщина доставила девочку в больницу. СК начал проверку.

Избитая в интернате девочка госпитализирована в хирургическое отделение Смирныховской ЦРБ. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Сейчас проводятся все обследования, пострадавшую повезли на компьютерную томографию. Предварительно у нее диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга.

Следователи проводят проверку по факту истязания 15-летней девочки, найденной без обуви и в легкой одежде у интерната «Радуга» в Смирныховском районе на Сахалине. Подростка нашла местная жительница. На теле ребенка были следы избиения. Ее срочно госпитализировали.