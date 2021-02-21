Минобороны РФ сообщило о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Дамаск, 21 февраля. Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) готовят провокацию в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ.

По данным замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслава Сытника, террористы доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с хлором, который будет использован для провокации.

«Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — пояснил он.

Сытник также добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.