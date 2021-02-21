Российский вирусолог перечислил способы профилактики птичьего гриппа

Москва, 21 февраля. Отказ от употребления дикой птицы является одной из действенных мер профилактики птичьего гриппа, рассказал российский ученый Георгий Викулов.

Также не стоит питаться плохо обработанным мясом и сырыми яйцами. Особенно важно обратить внимание на меры защиты от птичьего гриппа во время посещения экзотических ресторанов. Подобные продукты могут быть источником заражения заболевания, заметил в комментарии телеканалу «МИР 24» директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Сейчас контролирующие органы будут уделять особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа, объяснил Викулов. В планах специалистов предпринять серьезные противоэпидемические меры.

«Будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами, будут оценивать эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии», — рассказал вирусолог, говоря о борьбе с птичьим гриппом.

В то же время заражение птичьим гриппом во время употребления в пищу мяса курицы невозможно. Об этом рассказала научный сотрудник Центра имени Чумакова, биолог Александра Гамбарян.