Участников штурма Конгресса США хотят привлечь к суду

Вашингтон, 21 февраля. Минюст США опубликовал вступительное слово кандидата на пост министра юстиции Меррика Гарленда. Он хочет отдать под суд участников штурма.

Гарленд считает прошедший штурм «гнусным нападением на краеугольный камень демократии». Он собирается взять в свои руки судебное преследование сторонников «белого превосходства» и других граждан, принявших участие в штурме.

Кандидат на высокий пост уверяет, что в Соединенных Штатах пока нет равного для всех правосудия: меньшинства все еще сталкивается с дискриминацией в сфере образования, трудоустройства, в системе правосудия.

Гарленд уже выдвигался на должность генпрокурора в 2016 году. Но контролировавшийся на тот момент республиканской партией Сенат отказался утвердить его.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало об участвовавших в штурме Конгресса украинцах.