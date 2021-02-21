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Военный эксперт рассказал, как могут измениться российские армейские пайки

Военный эксперт рассказал, как могут измениться российские армейские пайки

Москва, 21 февраля. Российские военнослужащие должны получать необходимое количество калорий, и правильно подобранный рацион будет этому только способствовать, считает военный эксперт Владимир Язиков.

Как стало известно, Минобороны России в этом году планирует ввести специальные армейские пайки для разных видов войск. Отдельные пайки получит спецназ, ВДВ и морская пехота. При этом уже составляется отдельный рацион для военнослужащих, находящихся в жарких климатических условиях.

По мнению подполковника запаса Язикова, на данный момент российские армейские пайки ничем не уступают рациону солдат стран НАТО, а по срокам хранятся на несколько лет меньше из-за использования натуральных продуктов. И нововведения в этом вопросе должны только усилить возможности российских военнослужащих.

"Солдат должен получать необходимое количество калорий для того, чтобы вести боевые действия. Если питание будет некачественное, что от него толку тогда. У военных очень тяжелый труд, подчас тяжелый физически, несмотря на всю имеющуюся в армии технику", — подчеркнул эксперт.

Именно по этой причине Язиков не видит необходимости введения специального меню для солдат-вегетарианцев, особенно для проходящих военную службу по контракту. Эксперт указал, что в такой ситуации военнослужащие могут просто оставаться голодными, что сразу скажется на их физической способности выполнять поставленные задачи.

При этом подполковник запаса добавил, что не исключает создания специальных пайков в зависимости от религиозной конфессии служащих.

Изменения, касающиеся снабжения подразделений Минобороны России, происходят не только в формировании нового рациона для солдат. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что армия получила автоцистерны для горючего с покрытием, выдерживающим прямое попадание пули из автомата Калашникова.

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