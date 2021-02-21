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Более половины украинцев пожаловались на ухудшение финансового положения

Более половины украинцев пожаловались на ухудшение финансового положения

Киев, 21 февраля. Повышение цен на коммунальные услуги стало болезненным для многих граждан Украины, свидетельствуют результаты общенационального исследования.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром «Социс». Согласно результатам, 61,5% опрошенных утверждают, что их финансовое положение существенно ухудшилось. Более 26% респондентов заявили, что заметили незначительное ухудшение, а для 10,3% украинцев повышение цен никак не сказалось на финансах.

Благодаря исследованию стало известно, что 42,1% опрошенных хватает средств только на проживание. Вместе с тем 29,6% украинцев подчеркнули, что тратят деньги лишь на продукты питания, а 24,5% — на все необходимое. Помимо этого, 2,7% респондентов заявили, что живут в полном достатке.

Также был поднят языковой вопрос: 52,7% граждан страны общаются дома на украинском языке, 23,5% — на русском, 22,5% — на родном и русском равноценно, и только 1,2% граждан используют в быту другой язык.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничительные меры против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations.

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