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NI перечислил лучшие образцы российского экспортного оружия

NI перечислил лучшие образцы российского экспортного оружия

Вашингтон, 21 февраля. Россия укрепляет свои позиции на глобальном оружейном рынке за счет высокого качества и широкого ассортимента своей продукции, сообщает американское военное издание.

Эксклюзивный пересказ публикации The National Interest (NI) представляет «ПолитРоссия». По мнению американских экспертов, за несколько минувших десятилетий Россия смогла разработать и освоить серийный выпуск большого количества самой передовой военной техники, которая востребована во всех регионах планеты.

По словам авторов NI, к таким системам относятся зенитно-ракетные комплексы С-400 и истребители Су-35.

«Флагманская система противоракетной обороны С-400 довольно быстро получила распространение и стала одним из самых резонансных продуктов оборонной промышленности в мире. ЗРК был принят на вооружение такими крупными импортерами, как Китай, Индия и Турция», — отметили американские эксперты.

Российские истребители Су-35 названы аналитиками The National Interest лучшими в своем классе и наиболее эффективными для завоевания господства в воздухе. Среди других образцов самого востребованного российского оружия в статье перечислены знаменитые автоматы АК-47, модернизированные танки Т-90 и истребитель пятого поколения Су-57 в экспортном исполнении.

Россия контролирует 21% всего мирового рынка вооружений и поставляет его в 47 государств благодаря высокому качеству, значительному ассортименту и комплексному обслуживанию своей военной техники, отмечается в публикации американского издания.

Ранее сообщалось, что современные российские ЗРК способны гарантированно уничтожить любой бомбардировщик США на любых высотах и на значительном удалении от границ РФ.

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