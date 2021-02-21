Помощницу консула Финляндии срочно вывезли из РФ после вскрывшихся нарушений закона

Сотрудница Генконсульства Финляндии в Петрозаводске Миа Йоханна Хяюринен досрочно прекратила свою деятельности и вернулась на родину после разгромной публикации ФАН о ее многочисленных нарушениях в России.

Как стало известно ФАН, Хяюринен в срочном порядке покинула Россию. Сотрудница Генконсульства выехала из РФ через пункт пропуска в городе Вяртсиля, Республика Карелия, на личном автомобиле. Это произошло спустя пару дней после публикации расследования ФАН о том, что Хяюринен мало того, что нарушала российские законы, так еще и не платила штрафы.

Работница дипмиссии злостно не платит штрафы за нарушение правил дорожного движения. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2019 году Хяюринен оштрафовали на 500 рублей за превышение скорости. В августе 2020 года она вновь совершила аналогичное правонарушение.

Гражданка Финляндии не только демонстрирует открытое неуважение к российским законам и подвергает опасности жизни россиян, но и отказывается выполнять предписания о денежных взысканиях. Согласно закону, иностранцу, который за три года два и более раз привлекался в России к административной ответственности, может быть запрещен въезд в нашу страну. Аналогичные меры действуют во многих европейских странах, и с нарушителями там не церемонятся.

Примечательно, что финны без стеснения называют себя одними из самых законопослушных граждан в мире. Финские СМИ поют дифирамбы правовой системе страны, не забывая припоминать о «коррупции» и «беззаконии» в России. Но, как говорится, хорошо в гостях, кому дома скучно — пример Хяюринен прекрасно иллюстрирует, что ни о какой законопослушности со стороны наших северных соседей, когда они в гостях, речи не идет.