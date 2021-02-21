Испанская полиция задержала более 30 участников акции в поддержку арестованного рэпера

Барселона, 21 февраля. Массовые выступления против ареста рэпера Пабло Аселя продолжаются в Каталонии. Вчера стражи правопорядка задержали 34 участников акции.

Испанские силовики задержали более 30 человек на протестных акциях в Каталонии. Массовые выступления граждан спровоцировал арест популярного рэпера Пабло Аселя, которого обвиняют в терроризме и оскорблении монархии.

Задержание исполнителя состоялось во вторник, а вечером того же дня на улицы вышла местная молодежь с требованием освободить из кумира. На улицах Барселоны были зафиксированы столкновения с полицией, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты продолжались всю неделю, а в субботу в нескольких городах Каталонии задержали 34 человека. Их обвиняют в нарушении общественного порядка и грабежах, сообщает полиция автономного сообщества.

В предыдущие дни акций под арестом также оказались десятки участников, многие граждане пострадали.

Ранее ФАН писал о том, как полиция Испании пресекла деятельность группировки, поставлявшей женщин для интим-услуг.