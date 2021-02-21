Тихановская признала провал незаконных акций в Белоруссии

Женева, 21 февраля. Незаконные акции в Белоруссии провалились, поскольку все меньше людей выходит на акции протеста. Об этом заявила экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.

Бывший кандидат на пост главы государства дала интервью швейцарскому изданию Le Temps. По ее словам, путь к «демократии» занимает больше времени, чем предполагалось. Незаконные акции в Белоруссии провалились. Однако сейчас противники действующей власти "выстраивают структуры" для дальнейшей борьбы.

«Это может позволить снова собрать людей на улицах, возможно, уже весной», — сказала Тихановская.

Также экс-кандидат на пост главы государства заявил о возможном посещении Швейцарии. Она намерена просить власти принять резолюции о замораживании «возможных активов» президента республики Александр Лукашенко в швейцарских банках.

Сам глава государства ранее исключил наличие активов за рубежом, поскольку их бы уже заморозили.

Федеральное агентство новостей сообщало, что встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко будет длиться целый день. Мероприятие состоится 22 февраля в Сочи.