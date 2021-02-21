Алиса Мон рассказала о своем отношении к сексу без любви

Москва, 21 февраля. Исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» Алиса Мон призналась, что пользуется вниманием у мужчин, однако никогда не ложится с ними в одну постель без любви.

Звезда поделилась личным в эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В беседе с телеведущей она предположила, что нежелание заниматься сексом без нежных чувств может быть комплексом после неудачного брака. К разговору присоединилась подруга певицы Катя Семенова. Она призналась, что сама никогда не заменит живого мужчину секс-игрушками, но артистке желает, в первую очередь, не связываться с «придурками».

«А насчет Алисы — лучше пусть будет вибратор, чем какой- то придурок. Мы же не на помойке себя нашли. Мне 60 лет стукнуло, и только в последние три года я одна. И мне классно! Я могу сесть в туалете с открытой дверью, я могу из ванны без трусов пробежать по комнате, могу делать что хочу», — призналась подруга знаменитости.

Алиса Мон отметила, что все же рассчитывает на романтические отношения, однако на этот раз хочет «триумфально» зайти на территорию своего избранника, а не устраивать «тусовку» на своей.

Певица ранее поделилась сексуальными фантазиями с участием Дмитрия Нагиева. История отношений ведущего и артистки окутана тайнами.