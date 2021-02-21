Американский инженер назвал время появления городов-миллионников на Марсе

Вашингтон, 21 февраля. Рассчитывать на появление первого города-миллионника на Марсе можно уже к 2100 году. Мнение высказал президент «Марсианского общества», инженер из США Роберт Зубрин.

Постоянное присутствие людей на красной планете может быть возможным уже к концу текущего десятилетия, считает энтузиаст марсианских исследований. Зубрин также прокомментировал планы владельца компании SpaceX Илона Маска отправить людей на Марс к 2026 году.

«Вероятно, что к 2026 или 2028 году он сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом или роботомиссиями и начать автоматизированное строительство базы», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Планы Маска отправить на Марс миллион человек к 2050 году президент «Марсианского сообщества» назвал амбициозными. По его мнению, тысяча человек к этому времени путь уже преодолеет. Благодаря тому, что они создадут на планете все возможности для жизни, к 2100 году можно будет говорить о появлении там первого города-миллионника.

«Всегда будет риск исследований, но ничего великого никогда не достигалось без храбрости», — добавил инженер.

Источники электрической энергии обнаружены на красной планете. Марсианская пыль имеет небольшую мощность. Об этом рассказали исследователи из Соединенных Штатов, работающие в Орегонском университете и Университете Нью-Джерси.