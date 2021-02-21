Названа новая дата премьеры фильма о Джеймсе Бонде

Москва, 21 февраля. Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится в России 30 сентября 2021 года, а в США — 8 октября.

Выход в прокат кинокартины должен был состояться в России в апреле текущего года, но в итоге было принято решение об отсрочке. Причем премьерный показ переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса.

О новой дате премьеры сообщил «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на пресс-службу компании Universal Pictures International Russia. Российские зрители смогут увидеть картину 30 сентября.

Режиссером 25-го фильма об агенте 007 стал Кэри Фукунага, известный по работе «Настоящий детектив». Главная роль по-прежнему за Дэниелом Крэйгом.