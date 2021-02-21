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СМИ Узбекистана могут получить до 50 тысяч долларов от США

СМИ Узбекистана могут получить до 50 тысяч долларов от США

Вашингтон, 21 февраля. Госдепартамент США хочет выделить денежные средства на развитие «независимых» СМИ в Узбекистане. С соответствующим документом ознакомились российские журналисты.

Американские власти также намерены профинансировать в стране программу по укреплению потенциала гражданского общества. На эти цели организации Узбекистана, которые будут участвовать в инициативе США, могут получить грант на сумму от 10 до 50 тысяч долларов.

Власти Америки предполагают, что проект сможет наладить экономическую ситуацию в Узбекистане, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей страны, а также посодействует работе СМИ и учреждений, которые занимаются профподготовкой журналистов.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что Госдеп не предложил новых санкций в докладе по «Северному потому — 2»

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