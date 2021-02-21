СМИ Узбекистана могут получить до 50 тысяч долларов от США

Вашингтон, 21 февраля. Госдепартамент США хочет выделить денежные средства на развитие «независимых» СМИ в Узбекистане. С соответствующим документом ознакомились российские журналисты.

Американские власти также намерены профинансировать в стране программу по укреплению потенциала гражданского общества. На эти цели организации Узбекистана, которые будут участвовать в инициативе США, могут получить грант на сумму от 10 до 50 тысяч долларов.

Власти Америки предполагают, что проект сможет наладить экономическую ситуацию в Узбекистане, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей страны, а также посодействует работе СМИ и учреждений, которые занимаются профподготовкой журналистов.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что Госдеп не предложил новых санкций в докладе по «Северному потому — 2»