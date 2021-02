Теракт в Эль-Бабе и авиаудары ВКС РФ в Дейр эз-Зоре — что произошло в Сирии 20 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 20 февраля 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике за сутки.

Боевики провели артиллерийский обстрел позиций Сирийской Арабской Армии (САА) в районе населенного пункта Хантутин на юге провинции Идлиб.

Террорист-смертник совершил теракт в военном лагере группировки «Султан Мурад», входящей в «Сирийскую национальную армию», в населенном пункте Телль аль-Хава на севере провинции Алеппо.

В результате вооруженного нападения на военный блокпост один боец «Сирийских демократических сил» погиб в населенном пункте Ас-Сабха, расположенном в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

В результате взрыва заминированного мотоцикла посреди рынка в населенном пункте Аль-Бусейра, к востоку от Дейр эз-Зора, погибло три человека и еще четверо получили ранения.

Российские самолеты продолжают наносить авиаудары по различным позициям в сирийской пустыне. За последние 24 часа насчитывается не менее 130 авиаударов по позициям террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в треугольнике Алеппо — Хама — Ракка и пустынях Дейр-эз-Зора и Хомса. Число погибших членов ИГ в результате интенсивных российских авиаударов возросло до 21.

Российская авиация также нанесла несколько ударов с воздуха по объектам ИГ в пустыне Итрии на западе провинции Ракка.

Четыре бойца САА были убиты вооруженным человеком, обстрелявшим наблюдательный пункт на КПП в деревне Гариба к востоку от Дейр эз-Зора.

Боевики «Аль-Фатх аль-Мубин» уничтожили танк САА при помощи противотанковой ракеты, уничтожив весь экипаж в районе Джебель ат-Туркман на севере провинции Латакия.

В городе Эль-Баб полиция нашла заминированный автомобиль после того, как о нем сообщили местные жители, и взорвала его на расстоянии.

В городе Саджо, недалеко от Аазаза на севере провинции Алеппо, произошел взрыв заминированного автомобиля. По предварительным данным, трое горожан получили ранения.

В рамках сделки по обмену пленными с Сирией Израиль заплатил России 1,2 миллиона долларов за покупку вакцины Sputnik V для Сирии.

