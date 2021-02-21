Ростех представит модернизированную БМП-3 на международной выставке IDEX-2021

Абу-Даби, 21 февраля. Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» представит варианты модернизации БМП-3 на международной выставке в ОАЭ.

Разработчик и производитель БМП-3 успешно модернизирует представленные ранее машины уже на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает пресс-служба "Курганмашзавода" (Ростех).

Обновления применялись для улучшения основных характеристик изделий таких, как повышение огневой мощи, защищенности, подвижности и эксплуатационной эффективности. Последнее достигается за счет использования системы навигации «Грот-В», автоматической коробки передач и встроенного видеонаблюдения. Высокую защиту БМП-3 обеспечивает установка комплекта дополнительного бронирования.

Для комфорта экипажа бронемашина оборудована кондиционером КБМ-3М2Е, что особенно важно при ее эксплуатации в жарких климатических условиях.

БМП-3 обладает повышенной проходимостью, скоростью и мобильностью, которая позволяет осуществлять перевозку бронеавтомобиля морскими десантными кораблями и транспортными самолетами.

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