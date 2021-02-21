Пьяный водитель протаранил троллейбус в Чите

Чита, 21 февраля. Троллейбус и иномарка не поделили дорогу в Забайкальском крае. Водитель электротранспорта получил травмы и был госпитализирован.

Дорожное происшествие произошло на улице Бутина. Легковой автомобиль Mazda Atenza врезался в троллейбус, в котором ехали пассажиры. Общественный транспорт от сильного удара отбросило в дерево. Его шофер после аварии был экстренно доставлен в больницу.

По данным полиции, водитель иномарки в момент происшествия мог быть пьяным. Такие выводы инспекторы сделали по внешнему виду автовладельца. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Пьяные подростки на иномарке снесли пассажирский автобус на острове Русский, сообщал портал Deita. Авария, к счастью, обошлась без пострадавших.