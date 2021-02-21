Экс-премьер Украины рассказал о неонацистском режиме в стране

Киев, 21 февраля. Украинской властью «рулят» исключительно из американского посольства, убежден бывший премьер Незалежной Николай Азаров. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик рассказал, что на Украине установился неонацистский режим, который «маскируется».

«Как можно закрыть издания, закрыть каналы, убивать и сажать журналистов, преследовать политиков?», — интересуется Николай Азаров.

По мнению Азарова, подобный режим можно поддерживать с помощью политиков-марионеток, которые «погрязли в коррупции». Определенные органы «смотрят сквозь пальцы» на своих, а настоящая власть принадлежит не Киеву, а зарубежным силам.

«Ими «рулят» исключительно из американского посольства. Вот такая система, карательная, создана в Украине после госпереворота», — заключил бывший премьер.

Ранее Николай Азаров раскрыл план американского миллиардера Джорджа Сороса. По его словам, только глупец не заметит настоящих целей Сороса, который планирует «подмять» под себя все методы влияния на украинское население, передавало Федеральное агентство новостей.