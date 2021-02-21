СК выясняет обстоятельства избиения 15-летней воспитанницы сахалинского интерната

Южно-Сахалинск, 21 февраля. Жительница Сахалина обнаружила избитого подростка у здания интерната. Пострадавшая заявила, что стала жертвой издевательств со стороны сверстников.

Следователи заинтересовались информацией о 15-летней девочке, найденной без теплой одежды у интерната «Радуга» в Смирныховском районе на Сахалине. По данным регионального управления СК РФ, подростка обнаружила местная жительница. Пострадавшая находилась около здания в легинсах, футболке и носках. На ее теле были явные следы избиения.

По дороге девочка сообщила спасительнице, что стала жертвой издевательств со стороны сверстниц. Воспитатели поместили ее в медицинское отделение, однако после выхода из него пострадавшую снова избили другие воспитанницы интерната.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм девочки устанавливаются следствием. Решается вопрос о привлечении к ответственности работников учреждения.

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