Граждане Молдавии смогут бесплатно получить помощь в Петербурге. ФАН-ТВ

Укрепление связей между странами и поддержание диалога культур — одна из важнейших задач в современных реалиях. Весомый вклад в этой области сделала молдавская диаспора в Санкт-Петербурге.

В Северной столице появилась общественная организация, которая будет защищать права молдаван в регионе и представлять экономические интересы Молдавии в России.

«Молдавское Достояние» — молодая общественная организация, торжественное открытие которой состоялось в преддверии Международного дня родного языка. Ее главная цель — развитие молдавской культуры и оказание социально-правовой помощи гражданам.

«Цель — помощь в содружестве гражданам, помощь мигрантам. Соединить национальные культуры между странами, между общим нашим развитием», — объяснил председатель региональной общественной организации «Молдавское достояние» Федор Урсу.

Он добавил, что организация ставит перед собой важную задачу — сделать так, чтобы находящиеся за пределами своей страны граждане Молдавии знали, что существует организация, которая готова оказать помощь и поддержку.

«К нам будут обращаться те, кому нужна помощь. Мы уже помогли детскому дому. У нас есть группа в WhatsApp, где мы между собой организовываем какую-то помощь. И в дальнейшем то же самое: будут обращаться — будем помогать», — рассказала Татьяна Рыбдова.

В новоиспеченной организации пока только пять членов, однако уже 250 человек изъявили желание вступить в «Молдавское достояние».