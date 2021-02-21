Ищенко рассказал о начале правления Лукашенко в 1994 году

Киев, 21 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел к власти, когда в 1994 году в стране происходили процессы под лозунгами интеграции с Россией.

Об этом заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Он сравнил белорусского лидера с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, который пришел к власти с помощью бывшей постсоветской элиты. Лукашенко же стал президентом совершенно случайным выбором, неожиданным для белорусского истеблишмента.

«Поэтому Лукашенко на протяжении своего первого-полутора сроков вынужден был ориентироваться на народные массы. Он выполнял свои обещания по интеграции и сближению с Россией. Лукашенко не допустил большой приватизации, поэтому олигархи как класс в Белоруссии отсутствовали», — подчеркнул Ищенко.

Помимо этого, политолог указал, что в Белоруссии не было серьезных политических сил, которые могли бы быть заинтересованы в противостоянии с Российской Федерацией. Ищенко добавил, что так как на Минск оказывалось существенное давление с Запада, ради сохранения своих властных полномочий они вынуждены были с Москвой сближаться.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин примет своего белорусского коллегу 22 февраля в Сочи.