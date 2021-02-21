Невеста Джигурды оставила артиста на предсвадебной пресс-конференции одного

Москва, 21 февраля. Актер и певец Никита Джигурда вынужден был один рассказывать на предсвадебной пресс-конференции о грядущем событии. Его невеста Марина Анисина сейчас готовится к торжеству.

Артист со спортсменкой развились осенью 2016 года. Но судьба вновь их свела. По словам Джигурды, Анисина позвонила бывшему возлюбленному и призналась, что вновь хочет замуж.

«Я подключил все связи, позвонил главе Мосгордумы Евгению Герасимову, чтобы мне хоть дали вид на жительство в России, я же гражданин Украины и внесен в базу «Миротворца», я организовал повестку Марине, чтобы ее выпустили из Франции, там же карантин», приводит НСН словам эпатажного артиста.

Выехать из Франции Марине помогла повестка в суд по делу о наследстве предпринимательницы и подруги Джигурды Людмилы Браташ. Женщина оставила свое состояние актеру и его семье, но ее родственники пытаются доказать незаконность этого решения.

Сейчас у пары свадебные хлопоты. Анисина, узнав, что торжество пройдет «не втихую», решила не тратить время на пресс-конференцию, а искать себе свадебное платье.

Влюбленные поженятся 22 февраля. Изначально пара хотела расписаться 23 февраля. Именно в этот день они оформили отношения в 2008 году. Но руководство Грибоедовского ЗАГСа, где будет проходить регистрация, попросили назначить свадьбу на 22 февраля, так как в этот день учреждение отмечает юбилей.