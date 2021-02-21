ФРС заявила о риске волны банкротств компаний в США

Вашингтон, 21 февраля. Значительные риски банкротств предприятий остаются в США, если даже американская экономика преодолеет кризис, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС).

В настоящее время объем корпоративных заимствований достиг исторического максимума. Несмотря на большие остатки денег на счетах компаний, низкие процентные ставки и возобновление экономического роста могут смягчить проблемы в ближайшем будущем. Однако малые и средние компании все еще остаются в зоне риска, передает агентство Reuters.

Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что для возвращения рынка труда к докризисным показателям потребуется не один год. По состоянию на январь 2021 года уровень безработицы в США составляет 6,3%. До пандемии этот показатель находился на уровне 3,5%.

Влияние пандемии продолжает испытывать на себе и Европа. Федеральное агентство новостей ранее сообщило, что 2020 год стал для экономики Испании худшим с 1902 года, когда королевство потеряло последние колонии.