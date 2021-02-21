Карельского учителя подозревают в неоднократном избиении учеников

Петрозаводск, 21 февраля. Педагог поселковой школы в Прионежском районе Карелии отстранен от работы. Поводом стали сообщения о том, что мужчина наносил побои своим ученикам.

Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва Прионежского района Карелии отстранен от работы из-за нанесения побоев ученикам. Полиции стало известно о случаях насилия после обращения родителей потерпевших, сообщает телеканал «360».

Представители правоохранительных органов рассматривают два инцидента, произошедших в феврале. Сначала педагог схватил за шею мальчика, обвинив его в «неподобающем поведении», а через две недели толкнул девочку с такой силой, что та ударилась лбом о парту, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев.

После проверки было возбуждено административное дело 6.1.1 по статье КоАП РФ («Нанесение побоев»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела и форме увольнения учителя из школы.