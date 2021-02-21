Центробанк РФ представил прогноз изменения цен на нефть

Москва, 21 февраля. Центральный банк России не ожидает дальнейшего увеличения стоимости нефти в среднесрочном прогнозе. Об этом говорится в отчете регулятора о денежно-кредитной политике.

Наблюдаемая динамика нефтяного рынка позволила ЦБ РФ увеличить траекторию цен на топливо с 45 до 50 долларов за баррель в период с 2021 по 2022 год. При этом в условиях повышенной неопределенности регулятор проявляет консервативность среднесрочного прогноза стоимости нефти.

Существенный рост цен приведет к наращиванию добычи в Соединенных Штатах Америки и других странах, не входящих в ОПЕК+, а также повысит вероятность ускоренного ослабления квот государствами — членами сделки. Исходя из этих факторов, ожидается, что цены на нефть стабилизируются на уровне около 50 долларов за баррель до конца прогнозного горизонта, резюмировали в Банке России.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что сохранение курса американского доллара в размере 74 рублей и стоимости нефти на уровне 60 долларов за баррель приведет к заметному увеличению доходов российского бюджета. В этом случае нефтегазовые поступления страны вырастут на 160–180 млрд рублей в месяц.