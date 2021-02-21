Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Центробанк РФ представил прогноз изменения цен на нефть

Центробанк РФ представил прогноз изменения цен на нефть

Москва, 21 февраля. Центральный банк России не ожидает дальнейшего увеличения стоимости нефти в среднесрочном прогнозе. Об этом говорится в отчете регулятора о денежно-кредитной политике.

Наблюдаемая динамика нефтяного рынка позволила ЦБ РФ увеличить траекторию цен на топливо с 45 до 50 долларов за баррель в период с 2021 по 2022 год. При этом в условиях повышенной неопределенности регулятор проявляет консервативность среднесрочного прогноза стоимости нефти.

Существенный рост цен приведет к наращиванию добычи в Соединенных Штатах Америки и других странах, не входящих в ОПЕК+, а также повысит вероятность ускоренного ослабления квот государствами — членами сделки. Исходя из этих факторов, ожидается, что цены на нефть стабилизируются на уровне около 50 долларов за баррель до конца прогнозного горизонта, резюмировали в Банке России.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что сохранение курса американского доллара в размере 74 рублей и стоимости нефти на уровне 60 долларов за баррель приведет к заметному увеличению доходов российского бюджета. В этом случае нефтегазовые поступления страны вырастут на 160–180 млрд рублей в месяц.

Новости партнеров