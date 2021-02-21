Москва, 21 февраля. Украинское государство может вернуться к границам 17 века, когда оно существовало на территории Войска Запорожского. Об этом сообщил журналист Кирилл Вышинский.

По словам эксперта, сейчас на территории Незалежной происходит фрагментация и дефрагментация страны. Отдельные регионы видят, что Киев проводит агрессивную политику в отношении своих главных соседей, с которыми население объединено культурными и историческими ценностями. Поэтому жители Крыма и Донбасса решили отсоединиться от Украины.

«Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века, когда она существовала на территории Войска Запорожского. Не готов сейчас давать какие-то однозначные прогнозы», — сообщил Вышинский.



Журналист подчеркнул, что процесс территориальной фрагментации до сих пор продолжается в украинском государстве.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, чем обернется для Украины наступление киевских силовиков на Донбасс. По мнению политика, военнослужащих ВСУ ожидает грандиозное поражение.