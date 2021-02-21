Алиса Мон поделилась сексуальными фантазиями о Нагиеве

Москва, 21 февраля. Популярная певица Алиса Мон рассказала о своих отношениях с актером и телеведущим Дмитрием Нагиевым, о ее романе с которым ходило множество слухов.

Артистка пользовалась большой популярностью у мужчин. Говорят, что устоять перед ней не смог и Нагиев. Но история их отношений окутана тайнами и загадками. Артистка в эфире программы «Секрет на миллион» решила раскрыть всю правду о ее отношениях с телезвездой.

«Действительно я ему нравилась и буду нравиться. При моем появлении он начинает гарцевать, как мальчишка. Мой последний мужчина как-то спросил, что у меня было с Нагиевым. У меня ничего с ним не было», — сказала 56-летняя артистка.

В студии прозвучало, что Дмитрий в одном из интервью говорил, что хотел бы заняться с Мон оральным сексом. Гостья программы не оставила это без комментария.

«Если бы я была мужчиной, а он — женщиной, я бы тоже предпочла именно такой способ, потому что по-другому с Димой нельзя», — поделилась сексуальными фантазиями звезда.

За плечами артистки два брака, причем оба были неудачными. Сейчас Алиса Мон не состоит в отношениях. В интервью ФАН она поделилась самым сокровенным, рассказав о личной жизни.