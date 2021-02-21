Экономика Испании испытала худший кризис за последние 120 лет

Мадрид, 21 февраля. Минувший год стал сложным для Испании. Размер государственного долга королевства превысил 1,3 трлн евро и составил свыше 117% ВВП.

Пандемия серьезно ударила по испанской экономике. За 2020 год госдолг страны увеличился на целых 20%, достигнув уровня 1902 года. В то время Испания потеряла свои последние колонии и находилась в политическом кризисе.

Причиной ухудшения экономической ситуации в королевстве стал резкий спад туристической активности из-за закрытия границ и отмены авиасообщения. Кроме того, карантинные меры не могли способствовать притоку финансов в сферу обслуживания.

При этом Испания далеко не единственная страна, пережившая обвал экономики по итогу «коронавирусного» года. Например, в США в 2020 году ВВП сократился на 3,5%, что является худшим результатом в истории страны со времен Второй мировой войны, а в Великобритании был зафиксирован экономический спад, которого не было в стране более 300 лет.

Аналитики Центробанка РФ ранее сообщили, что восстановление мировой экономики от последствий пандемии произойдет быстрее, чем предполагалось. Ожидается, что пиковое значение прироста новых случаев коронавируса и ограничений закончится ко второму кварталу 2021 года.