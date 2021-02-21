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Экономика

Экономика Испании испытала худший кризис за последние 120 лет

Экономика Испании испытала худший кризис за последние 120 лет

Мадрид, 21 февраля. Минувший год стал сложным для Испании. Размер государственного долга королевства превысил 1,3 трлн евро и составил свыше 117% ВВП.

Пандемия серьезно ударила по испанской экономике. За 2020 год госдолг страны увеличился на целых 20%, достигнув уровня 1902 года. В то время Испания потеряла свои последние колонии и находилась в политическом кризисе.

Причиной ухудшения экономической ситуации в королевстве стал резкий спад туристической активности из-за закрытия границ и отмены авиасообщения. Кроме того, карантинные меры не могли способствовать притоку финансов в сферу обслуживания.

При этом Испания далеко не единственная страна, пережившая обвал экономики по итогу «коронавирусного» года. Например, в США в 2020 году ВВП сократился на 3,5%, что является худшим результатом в истории страны со времен Второй мировой войны, а в Великобритании был зафиксирован экономический спад, которого не было в стране более 300 лет.

Аналитики Центробанка РФ ранее сообщили, что восстановление мировой экономики от последствий пандемии произойдет быстрее, чем предполагалось. Ожидается, что пиковое значение прироста новых случаев коронавируса и ограничений закончится ко второму кварталу 2021 года.

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