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Казахстанец нашел сына по обрывку старой газеты спустя 30 лет разлуки

Казахстанец нашел сына по обрывку старой газеты спустя 30 лет разлуки

Актобе, 21 февраля. Житель казахстанского города Актобе нашел своего сына по обрывку старой газеты. Семья воссоединилась после 30 лет разлуки.

В молодости мужчина женился на русской девушке. Пара переехала в Узбекистан, где у них родился мальчик. Однако отношения в семье не задались. Экс-возлюбленные приняли решение расстаться. Молодая мама уехала с сыном в неизвестном направлении. С тех пор отец не знал, где его ребенок.

Мужчина очень хотел найти сына. Однажды на улице он обнаружил обрывок газеты, в котором упоминались депутат и волонтер. Имя последнего совпадало с именем сына жителя Актобе. Воссоединение с отцом оказалось для молодого человека полной неожиданностью. Он думал, что мужчина давно скончался.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на отношениях многих семей, рассказал психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук. Однако с этим можно бороться. Важно помнить, что каждому члену семьи необходимо личное пространство и время на свое хобби.

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