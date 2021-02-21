Четыре ребенка погибли в результате крупного пожара на Филиппинах

Манила, 21 февраля. Манильские пожарные в течение нескольких часов тушили огонь в одном из жилых кварталов. В результате ЧП погибли пять человек, четверо из которых — дети.

Крупный пожар в столице Филиппин унес жизни пяти человек. Трагедия произошла в одном из спальных районов.

Согласно информации издания, возгорание зафиксировали сегодня ночью. Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов. Сообщается, что в результате ЧП погибли четыре ребенка в возрасте от 3 до 12 лет, а также один взрослый человек. Еще одним пострадавшим стал девятилетний школьник — он находится в больнице.

По первоначальным данным, пламя повредило 300 жилых зданий и нанесло ущерб примерно 600 семьям. Пожару присвоили четвертую категорию сложности.

Ранее ФАН писал о гостинице, которую пожарные потушили в Сочи.