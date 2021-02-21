Билл Гейтс продает ценные бумаги Alibaba и Uber

Нью-Йорк, 21 февраля. Один из самых богатых людей в мире, основатель Microsoft Билл Гейтс, решил продать ценные бумаги китайской корпорации Alibaba и агрегатора такси Uber.

Семейный фонд Bill & Melinda Gates Foundation изменил свое отношение и к другим акциям, в которые он инвестировал. Так, Гейтс и его жена решили продать половину бумаг Apple. Об этом говорится в сообщении, которое бизнесмен направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Также предприниматель частично распродал бумаги Amazon, телекоммуникационной организации Liberty Latin America, строительно-логистического холдинга China Metro-Rural Holdings и инвестиционной корпорации Berkshire Hathaway.

По мнению СМИ, отказ от ценных бумаг многих компаний принесет им серьезные проблемы, но в долгосрочной перспективе это не должно повлиять на положение предприятия. При этом фонд Билла и Мелинды Гейтс увеличил свою долю в американской корпорации Schrodinger на 40%.

Фондовая деятельность является одним из филантропических проектов американского миллиардера. Билл Гейтс активно занимается благотворительностью и развитием мировой медицины. В том числе, он неоднократно призывал страны отказаться от соперничества и совместными усилиями бороться с последствиями пандемии COVID-19.