Комедия «Конек-горбунок» собрала за два дня проката 58 млн рублей

Москва, 21 февраля. Приключенческий комедийный фильм «Конек-горбунок» с Антоном Шагиным и Павлом Деревянко в главных ролях собрал в российском прокате 57,6 млн рублей за 18 и 19 февраля.

Картина обошла по сборам мультфильм «Душа» от студии Pixar, комедию «Родные», триллер «Аферистка» и другие ленты. Судя по успеху в будние дни, касса четырехдневного уикенда составит не меньше 260–270 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Сказка в стихах «Конек-горбунок» была написана Петром Ершовым чуть меньше двух столетий назад. Впервые книга была экранизирована в 1941 году. Спустя еще 80 лет фильм по мотивам классического произведения снял Олег Погодин. Помимо Шагина и Деревянко, в картине снялись Михаил Ефремов, Паулина Андреева и Ян Цапник.

Ранее продюсер «Конька-горбунка» Сергей Сельянов рассказал Федеральному агентству новостей, что 20 лет мечтал экранизировать сказку Ершова.