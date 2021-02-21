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Друг покойного Андрея Мягкова озвучил размер пенсии артиста

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Друг покойного Андрея Мягкова озвучил размер пенсии артиста

Москва, 21 февраля. Покойный актер Андрей Мягков при жизни категорически отказывался принимать финансовую помощь от друзей и знакомых. Его друг Владимир Стержаков рассказал о пенсии народного артиста.

При жизни звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман» как-то назвал свою зарплату нищенкой, уточнив, что в похожем материальном положении оказались многие коллеги по цеху. По словам Стержакова, у Мягкова не было ни коттеджа, ни личного водителя. Кроме того, актер не посещал вечеринок и полностью отдавал себя работе в театре.

«У него была пенсия 50 тысяч рублей — и все!», — добавил друг и коллега Андрея Мягкова.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Популярность к актеру пришла в 1975 году после роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Позже Мягков стал еще больше узнаваем после выхода комедии «Служебный роман», где он запомнился зрителям в образе Новосельцева.

Накануне Андрей Мягков был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. В последний путь артиста пришли проводить его родные, друзья, коллеги и поклонники. Церемония прощания проходила в Московском художественном театре имени Чехова, где Мягков работал долгие годы. Проститься с ним, в частности, приехали Станислав Садальский, Игорь Золотовицкий, Ирина Апексимова, Станислав Любшин и Авангард Леонтьев.

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