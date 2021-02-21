Москва, 21 февраля. России необходима дружественная и предсказуемая Украина, как и любые государства, находящиеся возле ее границ, заявил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

По словам общественника, у российской стороны был и остается простой план в отношении Киева. Вышинский отметил, что Москва проводила сдержанную и грамотную политику.

Помимо этого, журналист добавил, что планы Российской Федерации в отношении страны всегда были прагматичными, поскольку строились на соответствующей основе. Другой вопрос, по словам Вышинского, что в Незалежную вмешивались чужие интересы, которые даже к украинской прагматике не имеют никакого отношения.

Возможно, по мнению общественника, мыслить надо было как США, которые договаривались не об экономике, а увеличивали на Украине количество своих НКО, орудующих над созданием враждебного отношения к России. Однако Москва поступала иначе, заключил Вышинский.

Ранее публицист Анатолий Вассерман рассказал о схожести украинского президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. По его словам, Зеленский вынужден идти путем бывшего главы государства.