В ЛНР сообщили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Луганск, 21 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли пять минометных ударов по населенным пунктам Луганской Народной Республики.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы села Лозовое и поселка Молодежное. Огонь велся минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия, передает РИА Новости.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республики Донбасса готовы противостоять наступательным действиям Вооруженных сил Украины. По его словам, подразделения ВСУ увеличили количество обстрелов на линии соприкосновения сторон.

При этом под ударами украинской артиллерии оказываются дома мирных жителей, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пушилин подчеркнул, что Народная милиция ДНР готова дать «достойный ответ» на агрессию и провокации со стороны ВСУ. Кроме того, глава ДНР заявил о готовности провести повторный референдум о статусе Донбасса.