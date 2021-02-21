Россиянам объяснили, почему вакцина «КовиВак» может быть эффективна от мутаций COVID-19

Москва, 21 февраля. Мнение о третьей зарегистрированной в РФ вакцине от COVID-19 «КовиВак» выразил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Созданный в Научном центре имени Чумакова РАН препарат «КовиВак» отличается от других имеющихся в РФ вакцин технологией производства. Он основывается на «целом», но «убитом» вирусе. При этом зарегистрированные препараты, «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» имеют в составе только отдельные фрагменты генома коронавируса SARS-CoV-2.

«Разнообразие технологических платформ необходимо системе здравоохранения, чтобы иметь возможность выбирать для каждой конкретной ситуации наиболее подходящий продукт с точки зрения сочетания эффективности и безопасности», — сказал Беспалов в комментарии радио Sputnik.

Созданная в центре Чумакова вакцина может быть эффективным средством от различных мутаций коронавирусной инфекции. Это возможно за счет содержания подробной генетической информации о возбудителе COVID-19. Сейчас препарату предстоит пройти третью фазу клинических испытаний, напомнил специалист.

Регистрацию вакцине от коронавируса «КовиВак» выдал Минздрав России. Об этом сообщал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Ожидается, что первые партии препарата поступят в гражданский оборот уже этой весной.