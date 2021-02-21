Сотрудников SpaceX проверили на антитела к коронавирусу

Нью-Йорк, 21 февраля. Работники основанной предпринимателем Илоном Маском компании SpaceX прошли тестирование на наличие антител к коронавирусу.

Порядка 4,3 тысячи добровольцев приняли участие в исследовании. Чем легче сотрудники перенесли коронавирус, тем слабее у них выработался иммунитет, выяснили ученые в ходе тестирования. Наличие антител к COVID-19 не защищает людей от повторного заражения коронавирусом, напомнили исследователи.

Такое тестирование позволило компании определить наиболее подверженных заболеванию COVID-19 сотрудников компании SpaceX. Эти люди пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции в первую очередь, уточнил Маск.

Изобретатель вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира в феврале 2021 года. Состояние Маска сейчас составляет почти 200 млрд долларов. Вторая строчка в этом рейтинге принадлежит главе корпорации Amazon Джеффу Безосу.