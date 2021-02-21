Экс-солистка «Демо» рассказала, как за один день бросила наркотики

Москва, 21 февраля. Популярная певица Саша Зверева пристрастилась к наркотикам, когда выступала в составе группы «Демо». Девушке удалось победить эту зависимость без последствий.

С этой «темной стороной» Саша столкнулась в 20 лет, когда она была на пике своей популярности. Запрещенные вещества — это распространенная «игрушка» в шоу-бизнесе, сказала певица. Наркотики она употребляла полгода, но все же нашла в себе силы бросить их.

«Сделала шаг на сторону света — по своему собственному желанию и решению. Без труда и ломок — бросила в один день», — ответила Зверева на вопрос подписчиков в своем Instagram.

Сейчас артистка ведет здоровый образ жизни. Она полностью отказалась от алкоголя, не употребляет запрещенные вещества и даже не прикасается к сигаретам. Звезда рада, что смогла встать на верный путь.

Действительно, в мире шоу-бизнеса есть знаменитости, которые оказались в руках этой опасной игрушки — наркотиков. Однако некоторые звезды все же смогли отступить от опасной дорожки и победить наркозависимость. Например, телеведущая Дана Борисова и поп-исполнитель Влад Топалов.