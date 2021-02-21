Акции протеста против повышения тарифов продолжаются на Украине

Житомир, 21 февраля. Население Украины пытается бороться с повышения стоимости коммунальных услуг. Граждане проводят акции протеста, чтобы повлиять на ситуацию.

Накануне, 20 февраля, протестовали жители Житомира. По данным одного из местных изданий, акция протеста против новых тарифов прошла под стенами областной администрации.

«Двадцатого февраля жители Житомира вышли на девятую по счету акцию протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги», – говорится в материале СМИ.

Тарифы на Украине выросли с 1 января 2021 года. Также были отменены льготы определенным группам населения. Уже два месяца в разных городах страны проходят митинги.

Помимо экономических сложностей, на Украине продолжается политический кризис. Местные политики сходятся во мнении, что к такой ситуации привели действия президента страны Владимира Зеленского.